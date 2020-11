Falklandsøyane straks minefrie

utenriks

Det er tre år før skjema, ifølgje det britiske utanriksdepartementet.

Under seremonien i helga vil fleire gjerde òg bli klipte ned slik at folket igjen kan få tilgjenge til strender som no er minefrie. Minene har vorte rydda som ein del av eit program som byrja i 2009, med støtte frå den britiske staten. 14. november vil det ikkje lenger vere ei einaste landmine på britisk jord.

– Engasjementet vårt for å rydde verda for dødelege landminer sluttar ikkje med at territoria våre er minefrie, seier Wendy Morton, som er minister med ansvar for Falklandsøyane.

Storbritannia skal bruke ytterlegare 430 millionar kroner på mineryddingsprosjekt i land som Afghanistan, Irak, Kambodsja og Sri Lanka, ifølgje Morton.

Falklandsøyane ligg sør i Atlanterhavet og har vore kontrollert av Storbritannia sidan 1830-talet, og landet hevdar at øyriket er ein sjølvstyrt region under britisk vern. Argentina gjer på si side krav på øyane, som dei kallar Malvinas. I 1982 invaderte Argentina Falklandsøyane og utløyste ein to månader lang krig. Storbritannia fekk teke tilbake øyane, men krigen kosta 649 argentinske og 255 britiske liv.

