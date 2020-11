EU vil ikkje delta på konferanse om retur av syriske flyktningar

utenriks

Russlands president Vladimir Putin meiner store delar av Syria er forholdsvis fredeleg. Han seier det er på tide at millionar av dei som flykta, vender heim og bidreg til å byggje opp landet igjen.

Syrias leiar, Bashar al-Assad, har sagt at retur av flyktningar er ein prioritet. Styrkane hans kontrollerer no 70 prosent av landet, takka vere militær støtte frå Russland og Iran.

For tidleg

EUs utanrikssjef meiner på si side det er for tidleg å halde ein konferanse om retur.

– EU og medlemslanda våre kjem ikkje til konferansen. Vi meiner det som må prioriterast no, er ein skikkeleg innsats for å leggje til rette for sikker, frivillig og berekraftig retur med verdigheit for flyktningar og internt fordrivne, seier Josep Borrell.

Også FN og USA har kritisert konferansen, som startar onsdag. Tyrkia, som har teke imot over 3,5 millionar flyktningar, er ikkje invitert.

– Det er ikkje mogleg å håpe på noko positivt frå Erdogans regime, den fremste støttespelaren for terrororganisasjonar i Syria, sa Syrias viseutanriksminister måndag.

Halve befolkninga fordrivne

Den ni år lange krigen i Syria har kosta rundt ein halv million menneske livet. Dobbelt så mange er såra, og rundt 5,6 millionar har flykta frå landet. I tillegg er seks millionar fordrivne internt. Før krigen hadde Syria ei befolkning på 23 millionar.

Ein FN-leidd politisk prosess har vore fastlåst i fleire månader. Fleire vestlege land skuldar styresmaktene i Syria for å hindre framdrift i prosessen. Mange syrarar og vestlege land meiner forholda i landet ikkje er modne for masseretur av flyktningar.

Borrell peikar på ei rekkje faktorar som står i vegen for trygg retur, mellom anna tvangsverving til militæret, vilkårlege arrestasjonar, forsvinningar, tortur, fysisk og seksualisert vald, diskriminering og mangelfulle eller fråverande grunnleggjande tenester.

