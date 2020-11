Danmarks regjering vil forby mink fram til 2022

utenriks

Ordren hadde ikkje heimel i dansk lov, kunne avisa Berlingske avsløre måndag. Då var allereie masseavlivinga i gang.

Statsminister Mette Frederiksen måtte tysdag stille i spørjetimen i Folketinget og beklage saka.

– Sjølv om det er travelt, seier det seg sjølv at det skal vere fullstendig klart kva som krev ny lovgiving. Det har det ikkje vore, og det vil eg gjerne beklage, sa Frederiksen.

Kort tid seinare la regjeringa fram eit lovforslag som vil forby hald av mink i Danmark fram 31. desember 2021. Den opphavlege planen om å få forbodet vedteke som ei såkalla hastelov, måtte Frederiksen gi opp.

Fryktar for vaksinearbeidet

For få dagar sidan opplyste Frederiksen på ein pressekonferanse at all mink skulle avlivast som følgje av ein koronavirusmutasjon som kan smitte menneske, og som kan komme til å gjere ein framtidig vaksine mindre effektiv.

Det er sett i verk ei gransking av korleis regjeringa kunne beordre avliving av millionar av mink utan å gjere unntak for gardar som ligg i område der det muterte koronaviruset ikkje er påvist.

Ikkje lenger eit krav

Regjeringa sende tysdag ut eit nytt brev der dei endrar formulering frå at dei beordrar masseavliving av mink, til at dei ber om det. Samtidig vart det altså jobba med moglege lovendringar som kan gi regjeringa lovheimel til å krevje det.

Men opposisjonspartiet Venstre har allereie varsla at det ikkje vil godta ei slik endring utan vidare.

Danske minkoppdrettarar seier det ikkje er nokon veg tilbake, og at bransjen må halde fram avlivinga.

– Det er ein skrekkeleg og vanskeleg situasjon at ein bransje med eitt blir nedlagd. Men det er ingen veg tilbake. Leiinga i organisasjonen vår er heilt samd om det, seier leiar Tage Pedersen i Danske Minkavlere.

(©NPK)