Danmarks regjering kunne ikkje beordre massedrap av friske minkar

utenriks

Den danske regjeringa sende tysdag ut eit nytt brev der ho endrar formulering frå at ho beordrar massedrap av mink, til at ho ber om det. Samtidig blir det jobba med moglege lovendringar som kan gjere at regjeringa får heimel til å krevje det.

Forvirringa oppstod denne veka etter at det førre onsdag gjekk ut ordre om at alle mink, også dei som ikkje har fått påvist koronasmitte, skulle avlivast. Danske minkavlarar seier det ikkje er nokon veg tilbake, og at bransjen vil halde fram med avlivinga.

– Det er ein skrekkeleg og vanskeleg situasjon, at ein bransje med eitt blir nedlagd. Men det er ingen veg tilbake. Leiinga i organisasjonen vår er heilt samd om det, seier leiar Tage Pedersen i Danske Minkavlere.

Avlivinga av dansk mink skjer etter at det er påvist at koronaviruset har mutert hos smitta minkdyr, noko som gjer at ekspertane fryktar det kan smitte tilbake til menneske i ei form som ikkje vil la seg stoppe av vaksinane som er under testing.

Danske styresmakter beklagar tysdag overfor minkavlarane at det vart sendt ut ordre om avliving òg av friske dyr, når det berre var lovheimel for å sende ut ei oppmoding om dette.

(©NPK)