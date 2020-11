Brasil stoppar kinesisk vaksineforsøk etter «alvorleg, skadeleg hending»

utenriks

Nyheita kjem dagen etter at Pfizer og Biontech melde at ein vaksine dei har utvikla, var 90 prosent effektiv for å stoppe koronaviruset. Vaksinen er i tredje testfase.

Sinovac er inne i same testfase. Den kinesiske vaksinen, som allereie er gitt til dei tilsette i selskapet, blir med omgåande verknad stoppa i Brasil, etter ei hending helsestyresmaktene i landet omtaler som alvorleg og skadeleg.

Det er ikkje klart kva slags hending det er snakk om, eller om ho er direkte forårsaka av vaksinen, som er omstridd i Brasil. Helseministeren i Brasil har tidlegare varsla at landet vil kjøpe inn 46 millionar dosar av Sinovac-vaksinen, noko president Jair Bolsonaro greip inn og stoppa.

– Det brasilianske folket skal ikkje vere forsøkskaniner, sa han.

Den kinesiske produsenten, Sinovac Biotech, seier i ei fråsegn at dei er sikre på at vaksinen er trygg, og at hendinga i Brasil ikkje hadde noko med vaksinen å gjere.

