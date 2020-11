WHO gratulerer Biden med valsigeren

utenriks

– Verda bør samle seg igjen for å kjempe for globale helse- og utviklingsmål. I same ånd så gratulerer vi påtroppande president Joe Biden og påtroppande visepresident Kamala Harris og ser fram til å samarbeide veldig tett med administrasjonen deira, sa Tedros i talen sin til WHOs hovudforsamling.

Medan president Donald Trump kunngjorde at han ville trekkje amerikanske middel ut av WHO og skulda organisasjonen for å hjelpe Kina med å skjule omfanget av koronaviruset, planlegg Biden å stoppe utmeldinga.

Tedros seier òg at organisasjonen er open for å lære av feila som har vorte gjorde, men ber om meir pengar.

– Årsbudsjettet vårt er det same som verda bruker på tobakksprodukt kvar dag.

