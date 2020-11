Trump kjempar mot gjeld, søksmål og etterforsking

utenriks

Trump og støttespelarane hans held fast på at dei vil utfordre valresultatet i rettsvesenet og har fremja søksmål i fleire delstatar.

Fleire av søksmåla er alt forkasta, men Trump og støttespelarane hans har eit håp om at eitt eller fleire av dei til slutt vil hamne på bordet i amerikansk høgsterett. Seks av dei ni dommarane der er konservative, og tre av dei er utnemnde av Trump sjølv.

Høgsterettsjustitiarius John Roberts var i 2000 advokat for George W. Bush og med på å bringe det omstridde Florida-valet inn for høgsterett.

Som høgsterettsjustitiarius har han likevel fleire gonger stemt saman med dei liberale dommarane til domstolen, og han er ifølgje kjennarar motstandar av å gjere domstolen til eit partipolitisk reiskap for Republikanarane.

Den nasjonale valkommisjonen i USA har slått fast at valet gjekk rett for seg, det same har dei utanlandske valobservatørane og delstatane der Trump hevdar at det føregjekk systematisk valjuks.

Trump fekk nesten 5 millionar færre stemmer enn Joe Biden, og dei færraste trur derfor at USAs høgsterett vil omstøyte valresultatet.

Brent jords taktikk

Lite tyder på at Trump vil erkjenne nederlag, og frykta er at han vel den brende jordas taktikk fram mot 20. januar, då Biden overtek.

– Det er lett å førestille seg at han no jobbar på spreng med å skape kaos, seier jussprofessor Lawrence Douglas, til Boston Globe. Han skreiv nyleg boka «Will He Go?» om Trump.

– Eg reknar ikkje med at Trump og tilhengjarane hans vil forsvinne stille inn i natta, seier professor Martin S. Flaherty ved Fordham Law School.

Han trur Trump vil gjere alt for å så tvil om Bidens valsiger, og at han kan komme til å la hovuda rulle innan embetsverket og sparke alle som ikkje støttar han.

Trump kan òg utskrive presidentordrar, men vil neppe få Kongressen med på større krumspring.

Benåde seg sjølv?

Flaherty trur òg at Trump vil nytte seg av retten til å benåde ei rekkje av sine straffedømde allierte og ser heller ikkje bort frå at han som den første amerikanske presidenten i historia vil utskrive ei generell benåding av seg sjølv for å sikre seg mot framtidig straffeforfølging.

Då Richard Nixon vart tvinga til å trekkje seg som president, vart han benåda av etterfølgjaren Gerald Ford, som dermed sikra Nixon mot framtidig straffeforfølging.

Slike nådegjevingar dekkjer likevel berre brot på føderale lover, ikkje søksmål fremja i delstatane, ifølgje Politico.

Gjeld

Trump kan ha sterke personlege motiv, både for å klamre seg til makta og benåde seg sjølv. Dei neste fire åra må han mellom anna nedbetale rundt 4 milliardar kroner i lån, fleire av dei personlege lån frå utanlandske kreditorar.

Sjølvmeldingane hans, som New York Times nyleg offentleggjorde, tyder på at økonomien til Trump langt frå er så blomstrande som han prøver å gi inntrykk av, og at han kan får store problem med å betene låna.

Søksmål og etterforsking

Det amerikanske justisdepartementet har som tradisjon å ikkje straffefølgje sitjande presidentar, men når Trump forlèt Det kvite hus, ventar ei rekkje søksmål, mellom anna frå ei rekkje kvinner som skuldar han for seksuelle overgrep.

To etterforskingar knytte til moglege skattesvik og økonomiske avvik vil òg bli teke opp att med full styrke, og ifølgje juridiske ekspertar er skuldingane så alvorlege at dei kan resultere i fengselsstraff.

Den eine etterforskinga dreier seg om utbetalinga av 1,2 millionar kroner til pornostjerna Stormy Daniels før valet i 2016, visstnok for at ho skulle halde tett om eit forhold til Trump.

Pengane vart utbetalte av Trumps dåverande advokat Michael Cohen, som vart dømd til fengsel, medan den føderale domstolen identifiserte Trump som medsamansvoren. Saka mot han blir derfor gjenopna når han ikkje lenger er president.

Eksil?

Jussprofessor Jack Goldsmith ved Harvard Law School er uviss på om Trump faktisk kan benåde seg sjølv før han forlèt Det kvite hus.

– Justisdepartementet har, utan å ha analysert dette, antyda at presidentar ikkje kan benåde seg sjølv, men ekspertar er delte i synet på dette, seier han til Boston Globe.

Trump kan likevel sleppe unna straffeforfølging ved å forlate USA, noko han tidlegare har antyda at han kom til å gjere dersom han tapte valet. Kva som då kjem til å skje, avheng av kva land han flyktar til.

– Det er då utleveringsavtalar som avgjer, seier Goldsmith.

Stiller på nytt?

Kva Trump elles kan finne på, blir det spekulert heftig om, men ingen trur han vil forsvinne frå offentlegheita.

I teorien kan ha stille til val igjen om fire år, men det er høgst uvisst om Republikanarane då vil ha han som kandidat.

Biletet han i alle år har teikna av seg sjølv, som suksessrik og uslåeleg, er i manges auge no erstatta av eit bilete av ein tapar, konstaterer Politico.

Han kan likevel finne på å danne eit nytt parti eller gå tungt inn i ein eller fleire konservative medium, både i eit forsøk på å bli verande politisk relevant, og for å halde seg flytande økonomisk.

Medienettverk

Fleire medienettverk kan vere aktuelle, blant dei Newsmax, som er eigd av vennen Chris Ruddy.

Trump lovprisar òg ofte One America News Network, og eit tredje alternativ kan vere Sinclair Broadcasting, som eig TV-stasjonar over heile USA.

Trump-biografen Michael D'Antonio er overtydd om at Trump vil skaffe seg ei medieplattform for å bli høyrd og sett, noko han planla alt i 2016 då han rekna med å tape for Hillary Clinton.

Mannen som aldri har lagt skjul på forakta si for taparar, kjem neppe til å ta opp att realityserien «The Apprentice», der han vart kjend for frasen «du har sparken».

