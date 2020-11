Trump har framleis støtte i eige parti

utenriks

Den avtroppande presidenten har fått massiv kritikk for sine udokumenterte påstandar om valfusk.

Leiaren for USAs føderale valkommisjon, Ellen Weintraub, er blant dei som meiner Trump undergrev tilliten til valet og demokratiet i USA.

Men i Trumps parti har det så langt vore lite kritikk å spore.

– Ikkje erkjenn nederlag, herr president. Kjemp hardt, oppmoda senator Lindsey Graham i eit intervju med Fox News søndag.

Lite suksess

Trump og medarbeidarane hans har gått til søksmål ei rekkje stader i håp om å endre valresultata.

Dei hevdar det har vore valfusk og avvik og krev omteljingar og forkasting av stemmesetlar. Førebels har dei hatt lite suksess i domstolane.

Nokre republikanarar erkjenner at det er usannsynleg at forsøka vil føre fram, men meiner likevel at dei bør halde fram.

– Eg ser fram til at presidenten handterer dette, uansett korleis det må handterast, sa senator Roy Blunt til TV-stasjonen ABC søndag.

Vel å teie

Den mektige republikanske leiaren for Senatet, Mitch McConnell, har ikkje kommentert valet sidan fredag, ifølgje CNN.

Då understreka han at «alle lovlege stemmer» må teljast. Kevin McCarthy, Republikanaranes leiar i Representanthuset, har gjenteke Donald Trumps påstandar om at valet ikkje er over.

Nokre få kjende republikanarar har gratulert Biden med sigeren eller offentleg oppmoda Trump til å erkjenne nederlag. Blant desse er senator og Trump-kritikar Mitt Romney og tidlegare president George W. Bush.

Trump-rådgjevar og tidlegare guvernør Chris Christie har i eit intervju med ABC bede Trump leggje fram eventuelle bevis for valfusk.

– Vi kan ikkje støtte deg blindt utan bevis, understreka Christie.

(©NPK)