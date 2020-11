utenriks

Det er sett i verk ei etterforsking for å finne ut årsaka til opprøret i fengselet New Bilibid.

– Personell som var på kontoret under hendinga, fekk ordre om å evakuere for å sikre at dei ikkje vart skadde, seier ein talsmann for fengselsvesenet, Gabriel Chaclag.

For ein månad sidan vart ni fangar drepne i eit oppgjer mellom to rivaliserande gjengar i det same fengselet, som har i alt 18.000 fangar.

(©NPK)