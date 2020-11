utenriks

Den svenske post- og telestyrelsen (PTS) vedtok 20. oktober at Huawei ikkje får vere med på utbygginga av det svenske 5G-nettet.

Forvaltningsdomstolen har no avgjort at Huawei har rett til å klage på delar av avgjerda. Inntil domstolen får behandla heile saka, blir vilkåra som PTS sette for auksjonen, mellombels oppheva.

Det er opp til PTS om auksjonen som skulle starta tysdag, skal utsetjast, skriv Sveriges Radio måndag kveld.

