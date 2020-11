Spionsiktet tyrkisk journalist lauslaten

utenriks

Yildiz, som jobbar for OdaTV, blir skulda for å ha offentleggjort hemmelegstempla informasjon om Tyrkias rolle i Libya og Syria. Han vart arrestert og fengsla i juni, saman med Ismail Dukel, som jobbar for Tele1 TV.

Dukel vart lauslaten få dagar seinare, men har fått forbod mot å forlate landet. Yildiz har sete i varetekt i fem månader, men måndag fastslo ein domstol i Ankara at også han skal dei lauslate i påvente av rettssak.

Tyrkia har hausta omfattande internasjonal kritikk for fengsling av journalistar og stenging av medium og har falle til 154.-plass blant dei 180 landa på pressefridomsindeksen til Reporters Without Borders.

