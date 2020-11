Russlands valsjef sår tvil om valresultatet i USA

utenriks

Ella Pamfilova, som leier den russiske valkommisjonen, seier ho har studert stemming via post nøye og konkludert med at systemet er sårbart for fusk.

– For meg er konklusjonen klar: Denne anakronismen opnar i si amerikanske form eit massivt rom for moglege forfalskingar, seier Pamfilova til det statlege russiske nyheitsbyrået TASS.

Vidare seier valsjefen at systemet opnar for at folk stemmer fleire gonger, uforklarlege tap av «uønskte» stemmesetlar, at folk som er lista som døde likevel gir frå seg stemmer, og ein «mangel på systematisk kontroll over heile stemmeprosessen».

Trump sår tvil

Trump har så langt nekta å erkjenne nederlaget og prøver å så tvil om valresultatet – utan å leggje fram handfaste bevis. Særleg har han langa ut mot poststemmene, som i år vog tungt til fordel for Demokratane.

Det skjer etter at Trump i månadsvis har oppmoda tilhengjarane til å møte opp i stemmelokala på valdagen, og sådd tvil om legitimiteten til førehandsstemming.

Valobservatørar frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), som var invitert av USA for å observere valet, har ikkje sett teikn til valfusk.

Skuldingar

Russland blir skulda for å ha arbeidd for å påverke valet til fordel for Trump i 2016, i håp om at han som president ville ha ei mjukare tilnærming til landet enn dåverande motkandidat Hillary Clinton.

Det blir venta at Biden vil ha ei meir kontant tilnærming til Russland enn Trump.

I valkampen retta han skarp kritikk mot presidenten for å ha «omfamna så mange autokratar rundt om i verda, først og fremst Vladimir Putin».

Putin er ein av få attverande statsleiarar som ikkje har gratulert Biden med sigeren.

