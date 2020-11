Politiet aksjonerer mot politisk islam i Austerrike

utenriks

Påtalemakta opplyser måndag morgon at aksjonane går føre seg i fire regionar, og at 30 personar er peika ut som mistenkte og skal til avhøyr.

Over 70 mistenkte personar og foreiningar er under etterforsking. Dei er mistenkte for å støtte Det muslimske brorskapet og Hamas, sjølv om desse organisasjonane ikkje er knytte til verken IS eller al-Qaida, og heller ikkje er kopla til terrorangrep i Europa.

I fråsegna blir det understreka at politiaksjonen ikkje har noko samband med terrorangrepet i Wien for ei veke sidan, der fire menneske vart drepne, men at det er resultatet av ei omfattande etterforsking som har gått føre seg i over eitt år.

Ifølgje innanriksminister Karl Nehammer skal operasjonen bidra til «å trekkje politisk islam opp med rota».

(©NPK)