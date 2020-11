Partiet til Aung San Suu Kyi hevdar å ha vunne attval i Myanmar

utenriks

Valet på søndag var det andre sidan landet la militærstyret bak seg i 2011. Fleire millionar deltok i valet, og offisielle og fullstendige valresultat blir først venta om nokre dagar.

NLD-støttespelarar byrja likevel feiringa allereie søndag.

Partitalsmann Myo Nyunt seier at informasjon partiet har henta inn over heile landet, tilseier at NLD har vunne med overlegen margin. I så fall kan Suu Kyi behalde stillinga si, som svarer til statsminister eller regjeringssjef i andre land.

– Vi vinn ikkje berre dei 322 seta vi treng for å danne regjering, men vi forventar òg å slå rekorden vår frå 2015 på 390 sete, sa Nyunt.

NLD vann med overlegen margin i 2015, men vart av grunnlova tvinga inn i ein maktdelingsavtale med det militære landet, som styrer tre av dei viktigaste departementa og har hevd på ein firedel av plassane i nasjonalforsamlinga.

Fare for koronasmitte

Tiltakande koronasmitte skremde ikkje veljarane frå å møte opp søndag. Munnbind var påbode i stemmelokala, men fleire stader oversåg folk retningslinjene om å halde fysisk avstand.

Suu Kyi nekta å utsetje valet, og mange valobservatørar har uttrykt uro for at smitten kan ha spreidd seg i stort omfang på valdagen.

Valprosessen blir fordømd

I tillegg har menneskerettsgrupper fordømt valet, fordi to av dei nesten 37 millionar veljarane i landet vart hindra i å stemme. Også Noreg har uttrykt uro for valprosessen.

Vallokala vart stengde i mange område med etniske minoritetar av «sikkerheitsårsaker», og dei rundt 600.000 rohingyaene i Myanmar fekk ikkje lov til å stemme.

Det same gjaldt rundt éin million rohingyaer som har flykta frå Myanmar.

Suu Kyi, som i 1991 vann Nobels fredspris, har fått massiv internasjonal kritikk for overgrep som den muslimske rohingya-minoriteten er utsett for i Myanmar. I 2017 flykta rundt 750.000 rohingyaer til nabolandet Bangladesh.

(©NPK)