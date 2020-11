Mink i seks ulike land har fått påvist covid-19

utenriks

Som følgje av spreiing av eit mutert koronavirus blant mink i danske minkfarmar, vedtok den danske regjeringa førre veke at all mink i landet skulle avlivast. Det gjeld om lag 15 millionar dyr.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) seier i ei pressemelding at minkfarmar i Danmark, Nederland, Spania, Sverige, Italia og USA òg har meldt inn koronasmitte til OIE.

WHO skriv at det er behov for ytterlegare undersøkingar for å verifisere dei førebelse funna, og for å kunne forstå eventuelle implikasjonar dei kan ha for behandling og vaksinar mot viruset.

FN-organet beskriv det i pressemeldinga som urovekkjande når virus smittar frå dyr til menneske, og når ein dyrepopulasjon kan bidra til ytterlegare spreiing av eit virus som rammar menneske.

I tillegg kan det finnast genetiske mutasjonar når viruset spreier seg mellom menneske og dyr, heiter det.

(©NPK)