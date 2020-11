Kosovos ekspresident Thaci erklærer seg ikkje skuldig

utenriks

– Tiltalen er heilt grunnlaus, og eg seier meg ikkje skuldig i alle skuldingane. Eg forstår skuldingane, høyrde dei i dag, las dei, og eg er ikkje samd i nokon av dei, sa Thaci til spesialdomstolen i Haag.

Den gamle geriljaleiaren gjekk av som Kosovos president sist torsdag etter at det vart stadfesta at han og fleire andre står tiltalte for krigslovbrot utført av Kosovos frigjeringshær (UCK), som Thaci var politisk leiar for.

Thaci og dei andre skal ha stått bak meir enn 100 drap og andre lovbrot mot menneskja under krigen mot Serbia i 1998–99.

