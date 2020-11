Kina har enno ikkje gratulert Biden

utenriks

Dermed har fleire av dei viktigaste ikkje-vestlege stormaktene i verda førebels valt å sjå an situasjonen.

Heller ikkje Russland eller Brasil har gratulert Biden. Men begge desse landa har leiarar som truleg er godt nøgde med Donald Trump.

Samtidig har Trump peika Kina ut som USAs internasjonale hovudrival og gått til handelskrig mot landet.

Håpar på føreseielegheit

Sjølv om Kina så langt ikkje har gratulert Biden, får han nokså positiv omtale i den engelskspråklege avisa Global Times, som blir kontrollert av det kinesiske kommunistpartiet.

I ein ny leiarartikkel uttrykkjer avisa håp om at relasjonen til USA kan bli meir føreseieleg.

Sjefredaktøren til avisa Hu Xijin har dessutan lagt ut ein video der han seier at den kinesiske regjeringa ønskjer å halde ein viss avstand til valkampen i USA.

Nøgd med Trump?

Sjølv om Trump har lagt seg på ei svært hard linje overfor Kina, har enkelte vestlege analytikarar spekulert på om Kina eigentleg har vore nøgd med han. Eitt av argumenta er at Kina føretrekkjer splitting mellom USA og USAs allierte.

Kinesiske styresmakter reagerer ofte svært sterkt når dei opplever at andre land blandar seg inn i Kinas indre saker. Dette er òg ei mogleg forklaring på at dei no ventar med å kommentere den politiske prosessen i USA.

Ein milliard visningar

På kinesiske sosiale medium har mange brukarar vore positive til Bidens valsiger. Sigerstalen hans har fått mykje merksemd, og ein emneknagg knytt til talen er sett over éin milliard gonger på det sosiale mediet Weibo, ifølgje The Guardian.

– Det er slik ein president skal oppføre seg, skriv ein brukar som har sett talen.

Også livshistoria til Biden har fått merksemd, både i statskontrollerte medium og på sosiale medium i Kina. Mange har kommentert den lange karrieren hans frå han var ein av USAs yngste senatorar til han no blir den eldste presidenten i landet.

