Politikarane varslar at dei vil gå av dersom Kina suspenderer fire av kollegaene deira for å ha brote lova i den delvis sjølvstyrte kinesiske byen.

– Den prodemokratiske fløya har vedteke at dersom Folkekongressens ståande komité bestemmer seg for å underkjenne parlamentarikarar, så vil alle dei prodemokratiske parlamentarikarane gå av på ein gong, seier Wu Chi-wai, leiar for Det demokratiske partiet, på ein pressekonferanse måndag.

