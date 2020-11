Gruppe frå Det kvite hus oppmodar Trump til å starte overgangen

utenriks

– Dette var ein hardt utkjempa valkamp, men historia er full av døme på presidentar som stod fram frå slike valkampar for å hjelpe etterfølgjarane deira på fint vis, heiter det i fråsegna frå gruppa.

Center for Presidential Transitions rådgivarpanel oppmodar derfor Trump-administrasjonen til å gå vidare og umiddelbart starte overgangsprosessen no som valet er ferdig.

Fråsegna kjem medan Joe Biden enno ikkje er formelt anerkjent som vinnar av valet av General Services Administration. Det må gjennomførast for å få tilgang på økonomiske midlar til gjennomføring av overgangen og for å rydde vegen for at Bidens team kan setje i gang overgangsprosessen i føderale etatar.

Fråsegna er skriven under av Josh Bolten og Michael Leavitt frå Bush-administrasjonen, av Thomas McLarty frå Clinton-administrasjonen, og av Penny Pritzker frå Obama-administrasjonen.

(©NPK)