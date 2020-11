Etiopia held fram angrepa mot opprørarar i Tigray

utenriks

Ifølgje generalmajor Mohammed Tssema gjennomførte etiopiske fly nye «presisjonsangrep» mot Tigrays frigjeringsfront (TPLF).

Dette blir stadfesta av styresmaktene i Tigray, som opplyser at det vart gjennomført over ti flyangrep mot området måndag.

Tssema avviser påstanden til opprørarane om at dei søndag skaut ned eit etiopisk kampfly over Tigray.

Det er ikkje kjent kor mange som er drepne i kampane som braut ut førre veke, visstnok utløyste av at opprørarar angreip ein militærbase i Tigray.

Etiopias statsminister, fredsprisvinnar Abiy Ahmed, prøver no å dempe frykta i omverda for at konflikten skal utvikle seg til ein borgarkrig som også kan destabilisere nabolanda.

– Bekymringa for at Etiopia skal falle ned i kaos, er grunnlause, sa han måndag. Han lova samtidig at jobben i Tigray snart er gjord.

Abiy har førebels ikkje vist teikn til å ville forhandle med den regionale regjeringa i Tigray, som hans eiga regjering ser på som ulovleg.

TPLF dominerte i fleire tiår den etiopiske regjeringskoalisjonen og føler seg no marginalisert av Abiys politiske reformer. Konflikten tilspissa seg då dei trassa sentralstyresmaktene og heldt val i september.

FN og hjelpeorganisasjonar fryktar at konflikten utviklar seg til ein humanitær katastrofe som vil ramme 9 millionar menneske.

