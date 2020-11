Biden: Vaksinenyheiter gir håp, men det er framleis langt att

utenriks

Måndag kunngjorde amerikanske Pfizer og tyske BioNTech at deira covid-19-vaksine var 90 prosent effektiv i fase 3-testing. Nyheita sende børsindeksar i vêret verda over, og oljeprisen steig betrakteleg.

– Eg gratulerer dei briljante kvinnene og mennene som bidrog til dette gjennombrotet og til å gi oss god grunn til å håpe, sa Biden i ei fråsegn.

– Samtidig er det òg viktig å vere klar over at slutten på kampen mot covid-19 framleis er månadsvis unna, la han til.

Biden understreka vidare at det er viktig at folk bruker munnbind i tida framover. Måndag kunngjorde den tidlegare visepresidenten kven som skal vere med i koronakomiteen hans, som skal utarbeide ein plan for arbeidet mot pandemien.

Leiinga av komiteen vert tidlegare sjef for USAs føderale folkehelsestyresmakt, Vivek Murthy, tidlegare sjef for legemiddeletaten FDA, David Kessler, og professor og forskar Marcella Nunez-Smith frå Yale University.

(©NPK)