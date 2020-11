Tysk politi gjennomfører søk etter Wien-angrepet

utenriks

Søket gjekk føre seg fredag morgon i bustadene og på arbeidsplassane til dei fire, i delstatane Niedersachsen, Hessen og Schleswig-Holstein, opplyser det tyske føderale politiet (BKA).

Dei fire er ikkje mistenkte for å ha hatt noko med angrepet i Wien å gjere, men antakast å ha hatt samband til den antekne angriparen, Kujtim Fejzulai.

Ordren om å gjennomføre søket vart gitt torsdag etter at tysk politi hadde fått informasjon frå Austerrike.

Fejzulai vart drepen av austerriksk politi måndag etter at han hadde skote og drepe fire menneske og såra over 20. Etter det har politiet i Austerrike arrestert 15 personar som blir mistenkte for medverknad.

Innanriksminister Karl Nehammer sa torsdag at Fejzulai truleg har vore kopla til eit radikalt islamistnettverk som har samband til Sveits, der to personar har vorte arresterte, og eitt anna land. Han namngav ikkje det andre landet, men den tyske motparten hans Horst Seehofer sa at det dreidde seg om koplingar til Tyskland.

20 år gamle Fejzulai var fødd i Austerrike og hadde bakgrunn frå Nord-Makedonia. IS har i ei melding på sosiale medium hevda at han handla på deira vegner.

(©NPK)