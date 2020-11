utenriks

Palmer er kjende frå roller i ei lang rekkje filmar og TV-seriar, mellom anna «Blackadder», «Fawlty Towers», «En fisk ved navn Wanda» og Bond-filmen «Tomorrow never dies». I heimlandet var han særleg kjent for rolla i serien «As time goes by», som gjekk frå 1992 til 2002.

Palmers spesialitet var komiske roller, og han spelte gjerne ein litt stiv, erkebritisk autoritetsfigur.

BBC melder at Palmer døydde fredfullt i heimen sin.

