Sjølvransaking blant demokratane etter krympa fleirtal i Kongressen

utenriks

Representanthuset har 435 sete totalt. Det trengst dermed 218 representantar for å ha fleirtal. For inneverande periode har Demokratane 232 sete.

Etter valet denne veka ligg Demokratane an til å behalde fleirtalet, men det vil bli mindre enn det partiet har hatt til no. Denne nye situasjonen utløyser selvransakelse internt i partiet.

Ifølgje nyheitsbyrået AP går kritikken på at partiet har fokusert for snevert på helse, medan veljarane òg var bekymra for økonomien. Partiet slo ikkje tilbake då republikanarar kalla demokratane sosialistar, og partiet gjekk ikkje rundt og banka på dører for å møte veljarar. I staden fokuserte partiet på telefonoppringingar, internett og TV-reklamar. Nokre stadar mista partiet veljarar med latinamerikansk bakgrunn, og andre stader var det kvite menn tilhøyrande arbeidarklassen som snudde ryggen til partiet.

Vidare går kritikken på at partiet ikkje vedtok meir covid-19-hjelp under leiarskapet til Nancy Pelosi i Kongressen på eit tidspunkt der amerikanarane trong det mest. Og, kanskje viktigast, så har demokratane framleis problem med å forstå og vinne tilbake Trump-veljarar.

Telefonkonferanse

I ein tre timar lang telefonkonferanse torsdag der rundt 30 demokratar deltok, vart det retta kritikk mot eige parti på ei rekkje punkt.

Kongressrepresentanten Abigail Spanberger frå Virginia langa ut mot partiet då ho snakka om det ho kalla valkampsvikt, ifølgje ein person med kjennskap til telefonkonferansen.

Ingen kritiserte Pelosi, som prøvde å minne dei på at fleirtalet i Representanthuset verkar sikkert, og at Biden ser ut til å vinne over Trump i Det kvite hus, ifølgje ein annan person som også hadde kjennskap til innhaldet i telefonkonferansen.

– Vi vann ikkje kvar kamp, men vi vann krigen, sa Pelosi, ifølgje kjelda.

Forventningane internt i partiet var likevel skyhøge i forkant av valkvelden, og det venta tapet av representantar i Kongressen bidrog derfor til uro og mange klager frå deltakarar i telefonkonferansen. Kritikken gjekk mellom anna på meiningsmålingar som slo feil, og republikanarane som angreip demokratane via reklamar.

På spørsmål om kva som gjekk gale, svarer ein demokrat, som er strateg i partiet, men som ikkje kan stå fram med namn, dette etter å ha vorte presentert heile lista med klager over ting som slo feil:

– Alt.

Pengar ikkje nok

Valkampdonasjonar strøymde inn til partiet, men pengar åleine var ikkje nok.

Framståande demokratar viste i telefonkonferansen til republikanske angrep der partiet fekk merkelapp som «sosialistar» og kalla dette øydeleggjande.

Dei såg også på det som øydeleggjande at nokre av dei mest liberale forslaga frå partiet vart angripne av republikanarar under valkampen, og viste til valkampbodskap om å løyve mindre pengar til politiet og i staden styrkje sosialarbeidarar og andre funksjonar for å handtere konfliktar i samfunnet på i staden.

Bodskapen om mindre løyvingar til politiet styrkte seg gjennom sommaren etter at fleire svarte personar vart drepne av politiet. Partiet har òg vorte kritisert for ikkje å ha vist Israel tilstrekkeleg støtte, som følgje av liberale forslag om å hjelpe palestinarane.

Sosialisme-merkelapp

– Eg trur at partiet må slå klart fast at vi ikkje støttar idear som sosialisme, løyvingskutt til politiet, eller antisemittisme, sa representanten Stephanie Murphy frå Florida.

Fleire demokratar sa at særleg sosialist-merkelappen har vore skadeleg for representantar som har mista sete i Florida, der det er høg del av innbyggjarar med bakgrunn frå Cuba og Venezuela, og som avviser sosialistiske ideologiar.

Leiarskapen i Representanthuset pyntar på fasaden ved å framstille valutfallet i sin heilskap som ein suksess, meinte Murphy.

– Denne fotflørtinga med sosialisme kjem ikkje til å tiltrekkje seg fleirtalet i USA. Det finst ikkje nok leppestift som kan dekkje over det faktumet at desse venstreradikale ideane har kosta oss dyrt, sa ho.

Den republikanske representanten og tidlegare hockeyspelaren Tom Emmer frå Minnesota gnir seg i hendene.

– Bodskapen vår frå dag éin var at den radikale sosialist-dagsordenen til demokratane er ein trussel mot middelklassen i USA. Demokratane burde ha lytta, sa han til journalistar onsdag.

