Den europeiske likelønnsdagen fell i år på 10. november. Etter denne datoen jobbar kvinner «gratis», målt opp mot menn, for same jobb.

– Kvinner og menn er like. Når Europa skal prøve å hente seg inn økonomisk etter pandemikrisa, treng vi alles talent og evnar. Likevel blir ikkje arbeidet til kvinner verdsett like mykje. Dei må jobbe 51 dagar meir for å tene like mykje som dei mannlege kollegaene sine, seier tre EU-kommissærar i forkant av den symbolske dagen.

