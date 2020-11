Fleire republikanarar tek til motmæle etter Trumps skuldingar om valfusk

utenriks

Ifølgje nettstaden Politico nektar mange republikanske politikarar å følgje opp Trumps skuldingar om at Demokratane prøver å stele valet ved hjelp av valfusk.

Trump har lenge kritisert moglegheita for å levere inn stemmer via posten, ei ordning som no er langt meir utbreidd enn ved tidlegare val på grunn av koronapandemien. Fleire delstatar har endra på reglane for å gjere poststemmer tilgjengelege for fleire veljarar.

Presidenten har likevel ingen dokumentasjon på at poststemmer inneber store moglegheiter for valfusk.

– Resultatet må respekterast

Susan Collins, som er attvald senator frå Maine, understrekar i ein e-post til Politico at «delstatar har mynde til å bestemme kva spesifikke reglar som skal gjelde under valet».

– Alle gyldige stemmer i samsvar med lova i delstaten bør teljast. Skuldingar om juks kan avgjerast i domstolane. Vi må alle respektere resultatet av valet, skriv ho.

– Vondt å sjå

Toomey, som er republikansk senator, seier at det «er svært vanskeleg å sjå på skuldingane frå Trump», medan ein annan republikansk folkevalt, Adam Kinzinger, skriv på Twitter at alle skuldingane må behandlast av domstolane.

– Slutt å spreie desinformasjon som har vist seg å vere usann. Dette er i ferd med å bli sinnssjukt, seier han.

Også fleirtalsleiar Mitch McConnell i Senatet har understreka at alle lovlege stemmer bør teljast, og at det er opp til domstolane å løyse eventuelle konfliktar.

