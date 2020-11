Fleire av dei arresterte etter Wien-angrepet er tidlegare dømde for terrorlovbrot

utenriks

Ein 20 år gammal mann fødd i Austerrike skaut og drap fire menneske i sentrum av Wien måndag kveld. Han er IS-sympatisør med bakgrunn frå Nord-Makedonia.

Etter angrepet vart til saman 16 menn arresterte. Fire av dei er tidlegare dømde for terrorrelaterte lovbrot, to har ein valdsdom og to er dømde for forsøk på æresdrap, opplyser innanriksminister Karl Nehammer torsdag.

– Vi hadde eit nært samarbeid med FBI, som gav austerrikske styresmakter verdifull informasjon, seier Nehammer.

Etterforskinga har leidd politiet til Sveits, der to sveitsiske statsborgarar på 18 og 24 år onsdag vart arresterte. Dei var allereie mistenkte for brot på terrorlovgivinga i landet.

Styresmaktene i eit anna land etterforskar òg ei direkte tilknyting til angrepsmannen i Wien, men Nehammer gav ingen fleire opplysningar om kva land dette er.

Det tyske vekemagasinet Der Spiegel skriv at mannen som utførte Wien-angrepet, hadde kontakt med ein islamist i Tyskland i samband med planlegginga av ei reise til IS i Syria.

IS har i ei melding på sosiale medium hevda at Wien-terroristen handla på deira vegner.

