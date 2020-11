Færre seier dei vil ta koronavaksine

utenriks

I juli svarte 77 prosent at dei ville teke ein vaksine. Dei største bekymringane folk oppgjev rundt vaksinen, er biverknader og at testinga går for fort. Ein tredel av dei spurde trekte fram desse faktorane.

Delen skeptikarar er nok til å avgrense effektiviteten til ein vaksine og evna til å få kontroll over sjukdommen og få slutt på rundane med nedstenging og restriksjonar, seier Arnaud Bernaert i World Economic Forum, som har bestilt undersøkinga. Ho vart gjennomført i oktober av Ipsos.

– Det er avgjerande at regjeringar og privat sektor går saman om å byggje opp tilliten. Det er viktig å vite at når ein vaksine er klar, så vil han utgjere ein forskjell, seier Bernaert.

I 10 av 15 av landa som er med i undersøkinga, er det færre som seier dei vil ta vaksine no enn det var for tre månader sidan. Tilbakegangen er størst i Kina, Australia, Spania og Brasil. Likevel er Kina framleis det landet der nest flest seier ja til vaksine, 85 prosent. Berre indarane er meir positive med sine 87 prosent.

Skepsisen er suverent størst i Frankrike, der berre 54 prosent seier dei ville teke ein vaksine, ein nedgang frå 59 prosent i den førre undersøkinga.

