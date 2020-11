Brundtland kritiserer Sveriges koronastrategi

utenriks

Påstanden kjem på prateprogrammet Skavlan, som blir send på SVT fredag kveld, skriv avisa Expressen.

– Det har vore ti, tjue gonger fleire dødsfall i Sverige enn i Noreg sjølv om ein tek omsyn til befolkningsforskjellen. Det er ganske dramatiske forskjellar, seier Brundtland.

Ho seier ho ikkje forstår kvifor Sverige byrja med den strategien, og antydar at ein prøvde å skape flokkimmunitet på eit sviktande vitskapleg grunnlag.

– Ein kunne ikkje byggje opp immunitet mot eit slikt virus. Det ville i så fall vere med store kostnader i form av sjukdom og død. Og dei fekk jo for mange sjukdomstilfelle og altfor mange dødsfall, seier den tidlegare norske statsministeren.

Likevel peikar ho på at forskjellen mellom Noreg og Sverige no er langt mindre enn i byrjinga av pandemien, og at ein har teke større grep i Sverige dei siste månadene.

(©NPK)