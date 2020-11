Biden tek over leiinga i nøkkelstat – fredag kan det bli avgjort

utenriks

Som i mange andre delstatar har Joe Biden gradvis henta inn Donald Trumps forsprang i Georgia, etter kvart som førehandsstemmer og brevstemmer blir talde. Grunna koronapandemien stemde langt fleire amerikanarar per brev og på førehand i år enn ved tidlegare val, og Trump har gjennom heile valkampen hevda at slike stemmer opnar for valfusk.

Dermed har langt fleire demokratiske veljarar enn republikanarar valt å stemme på førehand. Då resultatet av ein bolk førehandsstemmer vart kunngjort i forstadane til Georgias største by Atlanta natt til fredag lokal tid, rykte Biden føre – om enn berre med 917 stemmer. Om han tek dei 16 valmennene i Georgia, vil Joe Biden langt på veg ha lukka døra for Donald Trumps moglegheiter til attval.

Georgia er ein av fem delstatar som framleis er i spel. Det blir venta fleire resultat frå Pennsylvania, den aller største premien, gjennom fredagen. For Trump er dei 20 valmennene i delstaten ikkje berre viktige, men heilt nødvendige. Men forspranget hans i delstaten har på to dagar med stemmeteljing krympa frå over 600.000 til 18.000. Også her blir det venta at eit relativt stort fleirtal av dei resterande stemmene går til Biden.

Biden sjølvsikker

Litt betre ser det ut for Donald Trump i dei to vestlege delstatane som framleis ikkje er avgjorde. I Arizona har han byrja å hale inn på forspranget til Biden, og kanskje har han framleis moglegheiter til å ta dei elleve valmennene her. I Nevada leier Biden med 12.000 stemmer, men teljinga går svært langsamt. Trump er favoritt til å vinne Nord-Carolina, med 15 valmenn.

Etter å ha halde tett gjennom mesteparten av torsdagen, valde begge kandidatane å uttale seg seint på ettermiddagen amerikansk tid. Joe Biden har sagt fleire gonger at han trur han vinn, utan å erklære siger enno. Han la seg på same linje torsdag.

– Veljarane, og ingen andre, vel USAs president, sa Biden.

Han oppmoda òg folket til å halde seg roleg og vere tolmodige medan stemmene blir talde i dei omstridde vippestatane.

– Prosessen fungerer, sa Biden, og føydde til at resultatet vil komme ganske snart. Han sa han ikkje var i tvil om at han til slutt vil stå att som vinnar.

Biden nemnde òg at han har vorte brifa om pandemien og den økonomiske situasjonen i USA.

– Undergrev demokratiet

Langt meir oppsiktsvekkjande var likevel Donald Trumps utsegner frå talarstolen i Det kvite hus. Han gjentok sine udokumenterte påstandar om valfusk og hevda at han vil vinne om berre «lovlege stemmer» blir talde.

Både CNN, nyheitsbyrået AP og New York Times slår fast at det ikkje er hald i påstandane.

Reaksjonane på fråsegnene var sterke. Fleire topp-republikanarar, mellom dei eks-senatoren Rick Santorum, fordømde påstandane eller sa dei var feilaktige.

Adam Nagourney, sjefen for New York Times' Los Angeles-kontor og tidlegare politiske redaktør, skriv at Trump verka som ein slagen mann. Fråsegnene verka som ein avskjedstale der Trump ramsa opp hindera han meiner kosta han sigeren, skriv Nagourney.

Ellen Weintraub, leiaren for USAs føderale valkommisjon (FEC), bad Trump slutte med å spreie løgner og konspirasjonsteoriar.

– No er det nok, herr president. Nok. Å spy ut konspirasjonsteoriar om valet vil ikkje endre resultatet. Stemmene er gitt. Stemmene vil bli talde. Folkets vilje vil skje. Løgnene dine undergrev demokratiet vårt og skader landet, skreiv ho på Twitter.

Trump har gått til ei rekkje søksmål i håp om å endre valresultata i fleire delstatar. I ei Twitter-melding etter fråsegna i Det kvite hus skreiv han at «høgsterett bør avgjere!»

