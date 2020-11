Ny smitterekord i Tyskland

utenriks

Den førre smitterekorden vart sett laurdag og var på 19.059, ifølgje det statlege Robert Koch-instituttet (RKI).

Helsestyresmaktene understrekar at det no blir testa mange fleire enn for eit halvt år sidan, då Tyskland til liks med andre land opplevde den første store smittebølgja.

597.583 har ifølgje RKI til no fått påvist smitte i Tyskland, og det er registrert 10.930 koronarelaterte dødsfall i landet.

Det svarer til 13 dødsfall per 100.000 innbyggjarar, medan Noreg til samanlikning har fem.

Tyske styresmaktene har no stengt ned store delar av samfunnet.

(©NPK)