Ny smittebølgje dempar EUs økonomiske forventningar

utenriks

I den økonomiske haustprognosen sin anslår EU-kommisjonen at bruttonasjonalproduktet i heile unionen vil krympe med 7,4 prosent. I førre prognose, som kom i sommar, var påslaget 8,3 prosent.

– Knuser håpet

Samtidig gjer den aukande smitten Europa opplever no, med nye strenge tiltak, at det blir venta at det tek meir tid å ta igjen det tapte. Til neste år trur kommisjonen på ein vekst på 4,1 prosent. I sommar var det talet 5,8 prosent.

– Denne prognosen kjem samtidig som den andre smittebølgja fører til endå meir uvisse og knuser håpet om ei rask økonomisk gjenreising. Den samla EU-økonomien vil ikkje vere tilbake på same nivå som før pandemien innan 2022, seier visepresidenten i kommisjonen, Valdis Dombrovskis.

For eurosona er nedgangen i år venta å bli 7,8 prosent, følgt av ein vekst på 4,2 prosent i 2021. I førre prognose så kommisjonen for seg ein nedgang på 8,7 prosent, følgt av 6,1 prosent vekst.

Auka arbeidsløyse

I 2022 blir veksten vurdert å bli 3 prosent i både EU og for dei 19 eurolanda.

Arbeidsløysa har òg auka under krisa, frå 6,7 prosent i fjor til eit anslag på 7,7 prosent i år. Ho blir venta å auke ytterlegare til 8,6 prosent neste år før ho fell til 8 prosent i 2022.

Samtidig peikar kommisjonen på at ulike hjelpetiltak, inkludert permisjonsordningar, har bidrege til å dempe den negative påverknaden på arbeidsmarknaden.

Uvisse

I prognosen på torsdag blir det poengtert at det framleis er svært stor uvisse knytt til vurderingane. Den viktigaste faktoren er ei mogleg forverring av pandemien med tilhøyrande tiltak som gir endå større og meir langvarig effekt på økonomien.

Det er òg mogleg at den langsiktige verknaden blir verre, med konkursar, langvarig arbeidsløyse og svekt handel.

På den positive sida trekkjer EU fram at det kommande atterreisingsfondet truleg vil gi økonomien eit større løft enn det som er pårekna. Uvissa rundt forholdet til britane etter brexit legg òg ein dempar på forventningane, men ein frihandelsavtale kan bidra til auka vekst frå 2021.

