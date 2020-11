utenriks

På ein pressekonferanse sa Thaci at han tek dette steget for å verne integriteten til presidentembetet.

Kunngjeringa kom kort tid etter at leiaren for Thacis parti, Kadri Veseli, sa at han òg hadde vorte tiltalt og gjekk av som partileiar umiddelbart.

Thaci, Veseli og fleire andre skal ifølgje tiltalen ha gjort seg skuldige i nærare 100 drap og lovbrot mot menneskja mot hundrevis av offer, mellom dei politiske motstandarar, frå fleire etnisitetar.

(©NPK)