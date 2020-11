Kosovos krigsforbrytartiltalte president går av umiddelbart

utenriks

– For ei lita stund sidan vart eg orientert om at ein dommar har offisielt stadfesta tiltalen mot meg, sa Thaci på ein pressekonferanse i Pristina torsdag ettermiddag.

Thaci sa at han går av med omgåande verknad for å verne integriteten til presidentembetet.

– Eg vil ikkje under noko omstende tillate at eg møter for retten som president i republikken Kosovo. Derfor, for å verne integriteten til embetet og landet, og borgarverdigheita, går eg av frå posten som president, sa Thaci.

Kunngjeringa kom som resultat av at ein krigsforbrytardomstol i Haag stadfesta tiltalen mot Thaci og hans næraste politiske allierte, Kadri Veseli. Sistnemnde trekkjer seg umiddelbart frå stillinga si som partileiar.

Hevdar uskuld

Thaci, Veseli og fleire andre skal ifølgje tiltalen ha gjort seg skuldig i nærare 100 drap og lovbrot mot menneskja. Det skal òg dreie seg om handlingar mot hundrevis av offer, blant dei kosovoalbanarar, serbarar, romfolk og andre etnisitetar, og dessutan politiske motstandarar, under og etter krigen i Kosovo, då Thaci var leiar for den politiske greina av gruppa Kosovos frigjeringshær (UCK), som kjempa mot serbiske styrkar.

52-åringen har lenge sagt at han er uskuldig i krigshandlingane i Kosovo, der dei fleste av innbyggjarane har sett på krigen som ein kamp for lausriving frå serbisk undertrykking.

– Dette er ikkje ei enkel tid for meg og familien min, og for dei som har støtta meg og vist meg tillit i dei tre tidlegare tiåra i kampen vår for fridom, sjølvstende og nasjonsbygging, sa Thaci torsdag då han kunngjorde avgangen – ein avgang han hadde lova å gjennomføre så snart tiltalen vart endeleg stadfesta.

– Eg oppmodar dei politiske styrkane til å vise varsemd og ikkje forårsake ei kostbar institusjonell krise, sa Thaci, som oppmoda folket i Kosovo til å behalde roa.

Thaci sa ikkje torsdag kva tiltalepunkt som no har vorte stadfesta, og domstolen har avvist å kommentere saka.

Ti tiltalt

Eit tiltaleutkast vart klart i april og presentert 24. juni då aktorar ved domstolen kunngjorde ti påstandar mot Thaci og ni andre, blant dei Veseli, for mellom anna drap, bortføringar, straffeforfølging og tortur.

Domstolen Kosovo Specialist Chambers (KSC) vart etablert med EU-støtte i 2015 og er underlagd Kosovos lovverk, men basert i Haag i Nederland for å verne vitne. Rolla til domstolen er å gå gjennom påstandar om overgrep frå UCK mot serbarar, romfolk og kosovoalbanarar under og etter krigen i 1998 og 1999.

– Eg er klar for å møte den nye utfordringa for sonen min, familien, folket og landet. Ingen kan omskrive historia. Det er prisen for fridommen, sa Thaci til reporterar utanfor domstolen då han 13. juli drog dit for å svare på spørsmål frå aktoratet.

Kosovokrigen lét etter seg meir enn 10.000 døde, og 1.641 er framleis ikkje gjort greie for.

Serbia nektar for Kosovos lausriving i 2008 og held fast på at området er ein del av Serbia.

