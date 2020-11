Høgsterett kan neppe hindre Biden-siger

utenriks

Vinnarsjansane til Trump krympar i takt med at dei attverande poststemmene blir talde opp i dei viktige vippestatane Pennsylvania og Georgia.

Demokratane oppmoda sine tilhengjarar til å gi frå seg førehandsstemme før valet, medan Republikanarane oppmoda til frammøte på valdagen.

Særleg i storbyar som Philadelphia og Pittsburgh i Pennsylvania, der demokratane står sterkt, var det mange som førehandsstemde via posten.

Både i Pennsylvania og Georgia krympar forspranget Trump hadde i takt med oppteljinga av førehandsstemmer. Dersom Biden vinn i Pennsylvania, er slaget tapt for Trump.

– Grunnlause påstandar

Trump har i lengre tid hevda at berre omfattande valfusk kan ta frå han sigeren. Dette gjentok han på valnatta, der han utropte seg sjølv til vinnar.

Oppteljinga har i så måte vore nedslåande for presidenten, og det same var dommen som utanlandske valobservatørar felte over valet og han sjølv.

– Grunnlause påstandar om systematiske manglar, spesielt frå den sitjande presidenten, mellom dei på valkvelden, skader tilliten folket har til demokratiske institusjonar, fastslo leiaren for observatørane frå Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), Michael Georg Link.

– Nonsens

– Det er ikkje noko som tyder på omfattande valfusk slik Trump hevdar, seier Tore Wig, som er professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo.

– Begge partia har observatørar i teljelokala, og det er førebels berre Trump som har hevda dette, seier han til NTB.

Hilmar Mjelde ved forskingsinstituttet Norce avfeiar òg påstanden om systematisk valfusk frå Demokratane.

– Skuldinga om juks er nonsens. Trump vil at stemmer til han skal teljast, og at stemmer til Biden skal forkastast, seier Mjelde, som meiner valet vart avvikla på ein ryddig måte.

– Demokratiet har forvitra

Førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Universitetet i Agder er samd og ser på Trumps påstand om valfusk som eit nytt døme på korleis han frå første dag som president har undergrave demokratiet i USA.

– Han har utnytta moglegheitene, mellom anna ved samanblanding av presidentposten og eigne forretningar, seier han.

– Det amerikanske demokratiet har forvitra under Trump som følgje av måten han har angripe valprosessen, media og maktfordelingsprinsippet, seier Mjelde.

Vil kjempe imot

Guvernøren i Pennsylvania, demokraten Tom Wolf, avfeiar Trumps skulding om avvik der og kallar det «eit forsøk på å undergrave den demokratiske prosessen».

– Pennsylvania kjem til å kjempe mot kvart einaste forsøk på å undergrave valet. Vi kjem til å telje kvar einaste stemme, seier Wolf.

Amerikansk høgsterett har tidlegare slått fast at delstaten har høve til å telje alle stemmer som kjem inn til og med fredag, vel å merke dersom dei ikkje er poststempla etter valdagen.

Avviser krav

I Nevada, der Biden har ei knapp leiing, har den øvste domstolen i delstaten alt avvist eit krav frå Republikanarane om å stanse oppteljinga av poststemmer.

I Clark County, der storbyen Las Vegas ligg, vil poststemmer bli talt med dersom dei kjem innan 10. november, føresett at dei seinast vart poststempla på valdagen. Fristen for å telje dei er sett til 16. november.

Biden leiar med knappe 8.000 stemmer i Nevada og er sikra siger om han vinn i delstaten.

Trump og republikanarane har òg gått retts veg i Michigan, der dei hevdar at valobservatørane til partiet ikkje får følgje oppteljinga på nært nok hald.

Då nyheitsbyrået AP oppsøkte teljesentralen det var snakk om, fann dei likevel observatørane frå begge parti på plass.

Omteljing

I Wisconsin, der Biden fekk rundt 20.000 fleire stemmer enn Trump og er utropt til vinnar, krev republikanarane omteljing. Dette har dei ifølgje vallova i delstaten rett til sidan det er under 1 prosent som skil kandidatane. Lite tyder likevel på at omteljinga vil gi eit anna resultat.

– Det vart òg kravd omteljing i Wisconsin i 2016, men berre 130 stemmer vart endra, seier Wig.

Leiaren av valkommisjonen i delstaten, Meagan Wolfe, held fast på at stemmeteljinga gjekk rett for seg.

Publikum hadde tilgjenge frå start til slutt, og enkelte stader vart oppteljinga òg strøymt direkte, seier ho til New York Times.

Må gå sin gang

Wig kan ikkje sjå at Trump har høve til å be høgsterett stanse oppteljinga av førehandsstemmer, slik han har gjort.

– Først må han føre søksmål i kvar enkelt delstat. Når dei har gått sin gang i rettsvesenet der, kan dei kanskje hamne i høgsterett, men det er slett ikkje sikkert, seier han.

– Trump kan ikkje stoppe oppteljinga på nokon som helst måte. Om det skulle eksistere ein eller annan legitim tvist, må han først handsamast i ein lågare domstol, seier Mjelde.

Jussekspertar poengterer overfor Washington Post at høgsterett berre kan behandle visse grunnlovsmessige spørsmål i saker som først er behandla av lågare rettsinstansar.

I 2000 tok det éin månad før kaosvalet i Florida hamna i høgsterett, som utropte George W. Bush til vinnar føre Al Gore.

– Den gongen var det snakk om éin delstat, no utfordrar republikanarane resultatet i fleire. Det vil ta tid, seier Wig, som minner om at Trump må rydde kontoret innan 20. januar dersom Biden blir utropt som vinnar.

– Erkjenner aldri nederlag

Trump og tilhengjarane hans kjem aldri til å erkjenne at Joe Biden vann på rettmessig vis, trur Wig.

– Det verkar ikkje slik, dei kjem nok til å halde fast på at valet var illegitimt, seier han, og ser for seg fleire moglege utfall.

– Han kan nekte å gå av, han kan eggje tilhengjarane sine til masseprotestar, og han kan sjølvsagt føre søksmål i delstatane. Men gitt at alt har gått rett for seg, får vi håpe at dommarane ikkje lèt seg bruke, seier Wig.

Mjelde er òg bekymra over at Trump no teiknar eit bilete av at Demokratane har stole valet.

– Dette er definitivt ikkje er tilfelle og kan føre til vald, seier han.

Allereie onsdag kveld møtte rasande Trump-tilhengjarar opp ved teljelokala i byar som Detroit, Phoenix og Portland, fleire av dei væpna og med krav om stans i oppteljinga av førehandsstemmer.

