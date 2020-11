Demonstrasjonar i fleire amerikanske byar

utenriks

Utfallet av presidentvalet, som vart langt jamnare enn venta, og påstandar om valfusk har ført til frykt og uro for vald og opptøyar. I Portland, som i store delar av 2020 har vore prega av kraftige demonstrasjonar, var frykta særleg stor.

Onsdag kveld sette guvernør Kate Brown inn nasjonalgarden for å løyse opp det politiet omtaler som opprør. Det har ikkje komme meldingar om at nokon har vorte skadde, men politiet skriv på Twitter at det er meldingar om «omfattande vald».

Politiet i Multnomah County, der Portland ligg, skriv på Twitter at åtte personar er arresterte i Portland sentrum. Vidare skriv politiet at folkesamlinga der er å rekne som eit opprør og at folk må forlate området.

– Vi tek ikkje lett på denne avgjerda. Etter ordre frå guvernøren, vil vi jobbast saman og dele ressursar og informasjon for å svare på alle tryggingstruslar. Målet vårt er å halde samfunnet trygt. Vi oppmodar demonstrantar til å samle seg fredeleg, skriv politiet.

Demonstrasjonar mot vallokale

Demonstrantar i Phoenix, Arizona og Detroit, Michigan samla seg onsdag kveld utanfor lokala der stemmene i presidentvalet blir talde opp.

Det var til dels kraftige scener begge stader. I Arizona prøvde fleire å ta seg inn i bygget, medan det vart messa slagord som «Stopp tjuveriet».

– Vi kjem ikkje til å la dette valet bli stole. Punktum, seier kongressmannen Paul Gosar, som er blant demonstrantane i Phoenix.

Vallokalet vart seinare stengt for alle andre enn dei som er med på oppteljinga, av tryggingsomsyn. Fleire av demonstrantane er væpna, melder CNN.

I Detroit har ei større gruppe Trump-supporterar samla seg utanfor eit lokale der stemmer blir talde opp.

Demonstrantane roper «stopp oppteljinga» og har prøvd å ta seg inn i lokalet. Medium beskriv at det er ei hissig stemning utanfor lokalet.

Demonstrerte ved Trump Tower

Onsdag var det demonstrasjonar i byar som Seattle, Philadelphia, Washington og New York, men det har ikkje komme meldingar om at nokon har vorte skadde.

I Chicago har fleire demonstrantar samla seg i gatene, mellom anna utanfor Trump Tower i byen.

Demonstrantane lyser opp med lommelyktene på mobiltelefonane sine for symbolsk å lyse opp forsøket til Trump-leiren på å stanse stemmeteljinga i fleire statar.

I Philadelphia samla rundt 200 demonstrantar seg onsdag ettermiddag, i det dei kalla eit forsvar av demokratiet. Gruppa bestod av fagforeiningar, klimavernarar og andre.

Demonstrasjonane i Philadelphia og i andre byar i Pennsylvania auka i storleik utover kvelden.

Demonstrant med rifle

I Phoenix samla rundt 150 Trump-supporterar seg utanfor rådhuset tidlegare onsdag. «Skam over Fox», ropte demonstrantane, etter at Fox News tidleg kåra Biden til vinnar i delstaten.

I ein video lagt ut på Twitter av New York Times-reporteren Simon Romero, kan ein sjå at minst ein av demonstrantane ber ein militæraktig rifle.

Ifølgje USA Today er det planlagt meir enn 100 organiserte demonstrasjonar i dagane fram mot helga. Gruppa ShutDownDC varslar kraftige demonstrasjonar viss Donald Trump prøver å avvise valresultatet.

