Biden treng berre éin stat til for å bli president

utenriks

Dermed er det berre Nevada, Pennsylvania, Georgia og Nord-Carolina som står igjen å telje ferdig og som det er strid om. Biden treng berre ein av dei for å nå opp i det magiske talet på 270 valmenn og dermed siger.

Han har no ifølgje nyheitsbyrået AP 264 valmenn, mot Trumps 214, og om han vinn Nevada, får han seks valmenn og ender dermed med nøyaktig 270. Pennsylvania har 20, Georgia 16 og Nord-Carolina 15 valmenn, så kvar av dei er òg nok til å gi han fleirtal.

Føresetnaden er at han har Arizona i boks. AP og Fox News har kåra han til vinnar der, men oppteljinga held fram, og andre medium som CNN har ikkje kåra vinnar i Arizona enno.

Trump på si side må vinne alle fire. I så fall ville han få 271 valmenn, akkurat nok til å bli attvalt.

Det er enno uklart når dei fire er ferdig med oppteljinga, men i alle saman fortset valfunksjonærar å telje millionar av førehands- og poststemmer.

I Nevada leier Biden, medan president Donald Trump førebels leier i dei tre andre. Men i alle tre halar Biden raskt innpå etter kvart som førehandsstemmer særleg frå byar og forstader blir talde opp.

Erklærte siger

Trump erklærte likevel på Twitter onsdag siger i både Pennsylvania, Georgia og Nord-Carolina, og antyda òg at han i røynda hadde vunne i Michigan. Men Twitter merka meldinga med ei åtvaring om at det ikkje er kåra vinnar i nokon av desse statane.

Biden på si side sa i ein tale i heimstaten Delaware litt før at han trur han får nok statar til å vinne, sjølv om han ikkje ville erklære siger før resultatet er klart.

Om Trump skulle få alle statane han hevdar å ha vunne, inkludert Alaska som det ikkje er strid om, ville han teoretisk kunne fått 294 valmenn. Om Biden derimot får alle dei fire statane som framleis står att og der han kan liggje an til å vinne, får han 321.

Biden leier i Nevada

I Nevada opplyste valstyresmaktene at fleire resultat ville bli offentleggjord torsdag morgon, inkludert frå poststemmer som er komne inn tysdag og onsdag. Men ein annan valfunksjonær sa at nokre resultat kunne bli kunngjorde onsdag kveld.

Der har Biden eit førebels snautt forsprang på under 8.000 stemmer av 75 prosent som er talde opp, men det er mest valkrinsar i og rundt dei to byane Las Vegas og Reno som står igjen å telje ferdig, og der er det etter alle solemerke demokratisk fleirtal.

Georgia reknar med å ha eit resultat klart onsdag kveld. Der har Trump ei førebels leiing på 49,7 prosent mot 49,0 for Biden. Men dei fleste av krinsane som enno manglar, er i og rundt dei største byane Atlanta og Savannah, der demokratane har vakse kraftig dei siste åra.

I Nord-Carolina har Trump ei liknande leiing på 50,1 prosent mot Bidens 48,6, men her kan det gå fleire dagar før resultatet er klart sidan lova opnar for at poststemmer kan takast i mot heilt til 12. november om dei er poststempla seinast på valdagen.

Hundretusenvis av poststemmer

Den største staten som enno står att, er Pennsylvania, som på førehand vart sett på som den som kunne avgjere valet, og her kan resultatet òg dryge fleire dagar sidan innkomne poststemmer kan takast i mot fram til fredag, viss dei er stempla seinast 3. november.

Førebelse resultat etter at 86 prosent av dei venta stemmene er opptalde, viser at Trump leier med 3 prosentpoeng – 50,9 prosent mot 47,9 prosent. Men denne marginen har i løpet av onsdag krympa frå 11 prosentpoeng om morgonen.

Oppteljinga går raskt unna, og guvernør Tom Wolf sa at fleire hundre tusen stemmer ville vere opptalde onsdag kveld, og at oppteljinga held fram torsdag.

I Pennsylvania har Biden-leiren ei god kjensle, sidan dei fleste av stemmene som enno ikkje er opptalt, er frå den svært demokratiske storbyen Philadelphia og forstadene dens.

Går til retten

Men Trump følgde allereie valnatta opp truslane sine om å utfordre stemmeoppteljinga i rettsapparatet. Han sa få timar etter at vallokala var stengde, at demokratane prøver å stele valet, og at USA blir utsett for storstilt svindel.

Hittil har han varsla søksmål for å stanse oppteljinga ikkje berre i Pennsylvania, men også i Georgia, Wisconsin og Michigan. Han krev likevel ikkje stans i oppteljinga der han ligg bak, som i Nevada og Arizona, og etter at resultatet vart kunngjort i Wisconsin og Michigan, har han kravd ny oppteljing.

I tillegg er eit fylke i Georgia saksøkt på grunn av ein påstått avvik under oppteljinga, og leiaren for Georgias republikanske parti, David Shafer, seier dei har planar om eit tital fleire søksmål.

Leiaren for Trumps valkampstab, Justin Clark, seier òg at dei vil prøve å gripe inn i høgsterettssaka som omhandlar fristen for å få poststemmer opptil tre dagar etter valet i Pennsylvania. Ei rekkje andre søksmål blir òg vurderte.

Juridiske ekspertar meiner Trump har lita moglegheit til å vinne fram med dei fleste av søksmåla.

