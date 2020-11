utenriks

– Fråsegna frå presidenten i kveld om å prøve å stanse teljinga av stemmer som er gitt frå seg korrekt, var skandaløs, ukorrekt og noko vi aldri før har høyrt, seier Bidens valkampsjef Jen O'Malley Dillon.

Ho understrekar at Trump ikkje har noka juridisk makt til å erklære seg sjølv som vinnar eller påverke stemmeteljinga.

– Vi har juridiske team som står klare, la ho til.

I ein tale litt tidlegare hevda Trump at han allereie har vunne valet og at han vil føre saka inn for høgsterett.

(©NPK)