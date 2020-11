Utbreidd koronasmitte blant mink i Danmark

utenriks

Det er konstatert koronasmitte på 207 minkfarmar i Danmark. På 67 farmar har dei måtta avlive mink, medan styresmaktene no undersøkjer situasjonen på ytterlegare 23 farmar.

Eit notat frå Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, som den danske avisa Politiken har fått tilgang til, viser visstnok at viruset kan smitte frå mink med ein mutasjon som kan true framtidige vaksinar.

Danske styresmakter og oppdrettarar har den siste tida vore sterkt usamde om ein kan selje pelsen frå mink på dei smitteutsette farmane.

Også i Nederland og Spania har det vore døme på koronasmitte på minkfarmar. Her heime har helsedirektør Bjørn Guldvog tidlegare uttrykt bekymring over at menneske og mink kan smitte kvarandre med koronaviruset.

(©NPK)