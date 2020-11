utenriks

Tysdag kom han og tolv andre ungarske representantar til Thailand etter å ha vore i Kambodsja. Dei vart alle koronatesta ved framkomst, og utanriksministeren var den einaste som testa positivt.

Szijjártó, som vart testa to gonger, vart sendt til sjukehus for undersøkingar og vil no bli sendt heim til Ungarn på eit anna fly enn resten av delegasjonen.

Delegasjonen skulle etter planen vere i Thailand i to dagar for å styrkje banda mellom dei to landa, spesielt økonomiske forhold.

