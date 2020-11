utenriks

Rett etter at Joe Biden hadde halde ein tale der han sa at «Vi er på god veg mot å vinne dette valet», skreiv Donald Trump i ein twittermelding at han leier stort, men at «dei prøver å stele valet. Vi kan ikkje la dei gjere det».

Rett etterpå vart meldinga skjult av Twitter og erstatta med denne teksten: «Noko av, eller heile, innhaldet delt i denne tweeten er omstridt og kan vere villeiande om ein valprosess».