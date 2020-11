Trumps tale bekymrar norske politikarar

utenriks

– Som forventa er valet veldig jamt. No må vi vere tolmodige og la dei etablerte demokratiske prosessane for å avklare ein vinnar gå sin gang. USA er eit land med sterke institusjonar og over 200 års erfaring med å gjennomføre demokratiske val, skriv Søreide i ein e-post til NTB.

– Vi ser fram til å vidareføre det gode samarbeidet vi har med USA med han som blir vald til president, skriv ho.

Fleire andre norske politikarar er skarpare i tonen og reagerer på Donald Trumps tale frå Det kvite hus onsdag morgon norsk tid. Der sa han at han såg på seg sjølv som ein vinnar, hevda det gjekk føre seg valfusk og kravde at røystinga måtte stanse. Det hadde ho allereie gjort, men teljinga går framleis føre seg.

Fordømmer

Tidlegare Venstre-leiar Trine Skei Grande fordømmer talen.

– Trumps tale i dag tidleg var ikkje ein demokratisk vald leiar verdig. Det gjekk kaldt nedover ryggen på meg då eg høyrde han. Heldigvis er det mange demokratar i USA, både med stor og liten D. Eg set min lit til dei i dag, skriv Grande på Twitter, som krev at alle stemmer må telje.

SVs Audun Lysbakken kallar Trump for ei udemokratisk bølle og meiner talen er dramatisk.

– Trumps forsøk på å ta sigeren på forskot kan føre til kaos og uro, og er eit farleg spel, skriv han i ein e-post.

Både Lysbakken og Raudts Bjørnar Moxnes krev ei ny linje i forholdet til USA.

– Noreg må no utvikle ei sjølvstendig utanrikspolitisk linje som gjer oss mindre avhengig av eit stadig meir uføreseieleg og sjølvhevdande USA, skriv Moxnes.

– Urovekkjande

Leiar Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet meiner Trumps tale ikkje var ein sigerstale, men viste ein uviss president.

– Det er urovekkjande at han sender ut signal om at ikkje alle stemmene skal teljast, seier han til TV 2.

– USA er ein av våre aller viktigaste allierte. Vi ønskjer eit aktivt USA i verda, men eit så polarisert land gjer at ein stiller dårlegare med tanke på utfordringane vi står overfor, seier han òg.

MDGs leiar Une Aina Bastholm meiner Trumps krav om at førehandsstemmene ikkje skal teljast, er i strid med grunnleggjande, vestlege verdiar.

– Situasjonen i USA akkurat no minner oss på at vi kan ikkje kan ta demokratiet og tilliten i samfunnet for gitt, skriv ho på Facebook.

