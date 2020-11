Trumps forsprang krympar i to statar

utenriks

Forspranget til presidenten i Pennsylvania er no på 472.000 stemmer, eller 8,3 prosentpoeng. Det har tidlegare vore på over 600.000 stemmer, men delstaten tel no førehandsstemmer og brevstemmer, som blir venta å auke oppslutninga til Biden.

Vegen til attval blir svært vanskeleg for Trump om ikkje han vinn i Pennsylvania. Det står det att å telje rundt ein femdel av stemmene.

I Georgia er forspranget no på 87.000 stemmer, eller 1,8 prosentpoeng, når det står att å telje drygt åtte prosent av stemmene. Trump leidde inntil nyleg med over 100.000 stemmer. Her er det særleg stemmer frå delstatshovudstaden Atlanta og forstadane som blir no talde.

(©NPK)