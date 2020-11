Trump vinn Florida – tek med seg 29 valmenn

utenriks

Florida er ein av delstatane som blir rekna som avgjerande i presidentvalet, og Trump vann han òg i 2016.

I år ligg det an til å bli eit jamt val, og det er fleire moglegheiter for at Trump kan tape valet sjølv om han vann Florida. Siger her var likevel langt på veg avgjerande for at presidenten skulle ha moglegheit til å bli attvald.

Allereie tidleg valkvelden viste tal frå New York Times at Trump mest sannsynleg ville vinne Florida. Presidenten gjer det dårlegare i enkelte krinsar han vann i 2016, men har styrkt posisjonen sin i storbyen Miami, takka vere støtte frå latinamerikanske krinsar. Det bur ein stor del eks-cubanarar i byen.

Det var Fox News som først kåra Trump til vinnar i Florida, først klokka 0.30 lokal tid gjorde nyheitsbyrået AP det same.