Sterke reaksjonar på Trumps påstandar om svindel, fusk og siger

utenriks

I ein tale, medan stemmeteljinga gjekk føre seg i USA, hevda Trump å ha vunne både viktige vippestatar og heile presidentvalet.

– Vi kjem til å vinne dette. Og slik eg ser det, har vi allereie vunne, sa Trump.

Han påstod òg at det føregjekk valfusk, at det amerikanske folket blir utsett for ein stor svindel og at høgsterett må behandle saka.

Fråsegnene utløyste sterke reaksjonar både frå Joe Bidens valkampstab, mediekommentatorar og USA-ekspertar.

– Å seie at Demokratane har stole valet utan å ha bevis for det, undergrev tilliten til valprosessen, seier den svenske professoren Dag Blanck til nyheitsbyrået TT.

– Minner om ein autokrat

Blanck omtaler fråsegnene som problematiske, men ikkje overraskande.

– Han har jo tidlegare antyda at ein skal følgje resultatet morgonen etter valnatta. Han meiner det er det riktige resultatet og at poststemmer ikkje skal vere med.

Forskar Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen meiner Trump oppfører seg som ein ikkje-demokratisk leiar.

– Dette er slikt ein forventar av ein autokrat i Ungarn eller Kviterussland, ikkje ein amerikansk president. Det er ekstraordinært i amerikansk historie. Han prøver å delegitimere valet, seier han til VG.

– Skandaløs og feilaktig

Mjelde meiner Trumps premature påstand om valsiger var noko av det verste som kunne skje.

– Trump har angripe demokratiske institusjonar som media, valprosessen og maktfordelinga i fire år. Dette var likevel dei alvorlegaste angrepa hans på det amerikanske demokratiet, seier han.

Trump sa i talen sin at røystinga i USA må stanse. Det har ho allereie gjort, men stemmeteljinga fortset for fullt. Fråsegna frå presidenten vart tolka som om det var oppteljinga han eigentleg sikta til.

– Fråsegna frå presidenten i kveld om å prøve å stanse teljinga av stemmer som er gitt frå seg korrekt, var skandaløs, ukorrekt og noko vi aldri før har høyrt, seier Bidens valkampsjef Jen O'Malley Dillon.

Ho understrekar at Trump ikkje har noka juridisk makt til å erklære seg sjølv som vinnar eller påverke stemmeteljinga.

– Vi har juridiske team som står klare, legg ho til.

Viktige vippestatar

I talen i Det kvite hus gjekk Trump gjennom dei førebelse resultata i ei rekkje delstatar. Han hevda at han hadde vunne vippestatane Pennsylvania og Michigan, sjølv om mange stemmer står att å telje der.

Trump hevda at «vår nasjon vert utsett for ein stor svindel», og at USAs høgsterett må ta stilling til saka. Før talen hevda Trump på Twitter at motstandarane hans prøver å «stele» valet. Meldinga vart skjult av Twitter.

– Dette er ei skam for landet vårt. Vi gjorde oss klare til å vinne dette valet. Ærleg talt så hadde vi vunne dette valet, hevda Trump i talen.

Etter at Trump var ferdig med å snakke, kom visepresident Mike Pence på scena og sa at Trump var på veg mot siger. Pence brukte ikkje formuleringar som at valet allereie var vunne.

– Plutseleg avlyst

Trump verka i talen litt mindre sikker på korleis resultatet ville bli i delstaten Arizona. Kort tid seinare melde nyheitsbyrået AP at Joe Biden har vunne der.

Trump antyda òg at han hadde vore nær ved å erklære siger tidlegare på kvelden, men at noko så endra seg.

– Vi førebudde oss på ei stor feiring. Vi vann alt. Og så plutseleg vart det avlyst.

At ein presidentkandidat hevdar å ha vunne før resultatet er klart, skal aldri tidlegare ha skjedd i nyare amerikansk historie. Trumps påstand kom ikkje som ei tydeleg erklæring, men nærast som noko han sa i ei bisetning.

(©NPK)