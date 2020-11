utenriks

– No må vi vere tolmodige og la dei etablerte demokratiske prosessane for å avklare ein vinnar gå sin gang. USA er eit land med sterke institusjonar og over 200 års erfaring med å gjennomføre demokratiske val, skriv Søreide i ein e-post til VG.

– Vi ser fram til å vidareføre det gode samarbeidet vi har med USA med den som blir vald til president, skriv ho.

