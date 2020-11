Republikansk leiar fastslår at presidentvalet ikkje er avgjort

utenriks

– Vi veit ikkje kven som har vunne presidentvalet enno. Vi ventar på dommen frå det amerikanske folket, seier McConnell til pressa i heimstaten Kentucky.

Fråsegna står i skarp kontrast til kva president Donald Trump uttalte tidlegare på dagen, då han fastslo at han allereie hadde vunne valet, og også vunne i både Michigan og Pennsylvania, sjølv om stemmeteljinga framleis går føre seg.

McConnell vart tysdag attvald som senator. Han seier òg at det framleis er uklart om republikanarane vil behalde fleirtalet i Senatet, og legg til at han håpar at han kan halde fram som fleirtalsleiar.

