Over 400 arrestert i koronademonstrasjonar i Australia

Politiet opplyser at det kjem til å bli skrive ut 395 bøter, mellom anna for manglande bruk av munnbind og for brot på reglane for kor mange som kan samlast på éin stad og kor langt ein kan reise heimanfrå, melder SBS News.

Ein politibetjent er òg send til sjukehus med brot i armen som følgje av ei innblanding mot demonstrantar.

Storbyen Melbourne vart sterkt ramma av smittebølgje nummer to i Australia. Etter fleire månader med strenge tiltak og nedstengingar, vart restriksjonane letta onsdag førre veke og restaurantar og barar kunne opne igjen.

