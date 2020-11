Fleirtalet i Polen meiner den katolske kyrkja påverkar samfunnet negativt

utenriks

37 prosent av dei spurde meiner at kyrkja har ei «klar negativ» rolle, medan 28 prosent svarte ei «noko negativ» rolle.

Undersøkinga er gjennomført av United Surveys på oppdrag frå den polske avisa Dziennik Gazeta Prawna og radiokanalen RMF FM. Berre 27,4 prosent meiner at den katolske kyrkja har ei positiv rolle i det offentlege rommet i Polen. Meiningane er delte mellom folk som regelmessig går i kyrkja, og cirka halvparten meiner rolla til kyrkja er «negativ».

Katolisismen står sentralt i det sterkt religiøse landet, over 90 prosent av polakkane identifiserer seg som katolikkar.

Den siste tida har det vorte halde ei rekkje store demonstrasjonar i landet mot ei rettsavgjerd som vil forby nesten alle abortar. Onsdag førre veke deltok over 400.000 menneske i stort sett fredelege demonstrasjonar over heile Polen.

Demonstrantane har i hovudsak retta raseriet mot det konservative og ultrakatolske regjeringspartiet PiS, som tok abortlova til grunnlovsdomstolen.

Den ferske undersøkinga viser at over to tredelar av den polske befolkninga støttar demonstrasjonane.

(©NPK)