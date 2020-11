utenriks

Årsaka er ifølgje New York Times ein feil i datastraumen frå Edison Research. Biden leiar framleis med over 3 prosentpoeng etter at feilen er retta. Når 86 prosent av stemmene er talt har Biden 51 prosent mot Donald Trumps 47,6 prosent av stemmene.

Blant dei som melde at Biden hadde vunne den tradisjonelt republikanske bastionen, var AP og Fox News. Ingen av dei har trekt tilbake erklæringa om at Biden har vunne.

Presidentkandidatane kjempar om elleve valmenn i delstaten.

